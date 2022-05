Die Spannung steigt: Am 18. Mai findet das Europa-League-Finale in Sevilla statt. Die Eintracht-Stadt Frankfurt bereitet sich im Falle eines Sieges auf die Party am Tag danach vor.

Frankfurt im Fußball-Fieber: Im Falle eines Sieges von Eintracht Frankfurt im UEFA Europa League-Endspiel am Mittwoch, 18. Mai, wird sich die Frankfurter Innenstadt am Donnerstag den ganzen Tag lang fest in Eintracht-Hand befinden. Das kündigt die Stadt in einer Mitteilung am Dienstag an.

Man rechne mit 100.000 Fans, die am Donnerstag in die Innenstadt strömen werden, um den möglichen Sieg der Eintracht zu feiern. Am Römerberg soll im Fall des Pokalsieges eine Fanparty stattfinden. Aus diesem Grund warnt die Stadt vor Verkehrsbeeinträchtigungen und hohen Menschenaufkommen: "Jeder, der kein Fußballfan ist und nicht mit der Eintracht feiern möchte, ist gut beraten, an diesem Tag vorsorglich die Frankfurter Innenstadt zu umgehen", vermeldet die in Stadt in einer Mitteilung.

Frankfurt: Ausnahmezustand in der Innenstadt nach möglichem Final-Sieg

Die Straßenbahnlinien 11, 12 und 14 werden voraussichtlich ab 6 Uhr morgens nicht über die Altstadtstrecke fahren können. Zwischen Börneplatz und Hauptbahnhof ist eine Umleitung über Sachsenhausen geplant. Auch die Station Dom/Römer könne spontan ab 10 Uhr gesperrt werden, heißt es von der Stadt. Sollte die Eintracht in Sevilla nicht gewinnen, fahren die Bahnen am Donnerstag wie gewohnt.