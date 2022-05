Am Mittwoch, dem 25. Mai, wird in Deutschland der Tag der vermissten Kinder begangen: Wie eine aktuelle Anfrage der Nachrichtenagentur dpa ergibt, gelten in Deutschland derzeit mehr als 1.600 Kinder unter 14 Jahren als vermisst. Das teilte das Bundeskriminalamt (BKA) am Dienstag in Wiesbaden mit. Insgesamt sei der Anteil der Kinderschicksale, die auch nach lÀngerer Zeit nicht geklÀrt werden könnten, sehr gering.