Vermutlich durch Shisha-Rauchen in einer Wohnung sind in SĂŒdhessen mehrere Menschen leicht verletzt worden, das berichtete die Polizei. Der Rettungsdienst sei in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in eine Wohnung eines Mehrparteienwohnhauses in Weiterstadt gerufen worden. Dort war eine Frau gestĂŒrzt.