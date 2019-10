Der Sport-Dienstag im Blog

Dieter Hecking fehlt erneut beim Training

01.10.2019, 17:59 Uhr | t-online.de

Der Hamburger SV ist heute ohne Trainer Dieter Hecking in die Vorbereitung auf das Samstag-Spiel gegen die SpVgg Greuther Fürth gestartet. Hecking fehlte bei den beiden Einheiten des HSV am Dienstag. Er war auf der Beerdigung seines Vaters, der in der vergangenen Woche gestorben war. Wer das Ruder beim Training übernommen hat, erfahren Sie hier.

Beim HSV haben ja schon einige Spieler gespielt, die dann hinterher bei anderen Vereinen ganz groß aufspielten (Hallo, Filip Kostic!). Auch Heung-Min Son, der inzwischen bei Tottenham Hotspur spielt, schnürte früher die Schlappen für die Rothosen. In einem Interview mit DAZN erklärte er jetzt, dass er den HSV 2013 eigentlich nur äußerst ungern verlassen hat.

St. Pauli-Keeper Svend Broderson hat sich beim Abschlusstraining vor dem Sandhausen-Spiel das Schlüsselbein gebrochen. Er wurde deshalb am Montag operiert, teilte der Klub jetzt mit. Wann "Schredder", wie er beim St. Pauli genannt wird, wieder spielen kann, ist noch nicht klar.

Der Hamburger SV hat die Mitglieder für sein E-Sports-Team bekannt gegeben. In der Saison 2019/20 werden vier waschechte Norddeutsche und drei Wahlhamburger aufgestellt. Die sieben E-Sportler sollen den HSV bei bevorstehenden Wettbewerben des Spiels FIFA 20 vertreten, etwa der Virtual Bundesliga, gab der Verein bekannt. Mehr über das virtuelle Team der Rothosen können Sie hier erfahren.

Zum ersten Mal in ihrer Geschichte sind die Hamburg Towers zu einem Auswärtsspiel in der Basketball-Bundesliga aufgebrochen. Doch das Ergebnis war ernüchternd: Mit einem 55:111 (17:58) mussten die Towers wieder nach Hause fahren. "Wir haben erst mal richtig in die Fresse gekriegt", stellte Towers-Chef Marvin Willoughbyfest hinterher fest. "Willkommen in der ersten Liga", ergänzte er. Doch den Kopf wollen die Basketballspieler nicht in den Sand stecken. Schon am Freitag gibt es gegen den Mitteldeutschen BC das nächste Mal die Chance auf einen Sieg – dann vor heimischer Kulisse.

Heute feiert der Co-Trainer des HSV, Dirk Bremser, seinen 54. Geburtstag. Wir wünschen nur das Beste und einen sportlichen Ehrentag!

