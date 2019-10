LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

HSV steht vor Topspiel – Hecking hofft auf Jung und Hunt

23.10.2019, 12:03 Uhr | t-online.de

Dieter Hecking bei einer Pressekonferenz: Der HSV-Coach hofft auf zwei zuvor ausgefallene Spieler für die Partie in Stuttgart. (Quelle: imago images)

Ob Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

Am Wochenende richtet der Hamburger Segel-Club (HSC) die 39. Meisterschaft der Meister in Hamburg aus. Die Wettkämpfe im Segeln finden auf der Außenalster statt. Was Segel-Fans dort erwartet, lesen Sie hier...

Der HSV gratuliert heute seinen großen Ex-Profis: Jochen Meinke wird 89 Jahre alt, Uli Stein feiert seinen 65. Geburtstag. Wir schließen uns den Glückwünschen an und wünschen alles Gute.

Heute feiern zwei große Ex-HSVer ihren Ehrentag 🎁🎁 Unser Oberliga-Rekordspieler Jochen #Meinke wird 89 Jahre alt, unser Europapokal-der-Landesmeister-Keeper Uli #Stein begeht seinen 65. Geburtstag 💐💐 Wir wünschen beiden viel Erfolg im neuen Lebensjahr 🍀🍀 #nurderHSV pic.twitter.com/8jesrwM53x — Hamburger SV (@HSV) October 23, 2019

Mit Gideon Jung und wohl auch Aaron Hunt hat der HSV-Coach wieder zwei Optionen mehr für das Topspiel gegen VfB Stuttgart. Zumindest Jung hat beste Chancen, in die Startelf zu rutschen. Auch Hunt, der Kapitän, will wieder spielen. So ganz ist sich Hecking aber offenbar noch nicht sicher. "Er scharrt mit den Hufen. Ich muss mit der medizinischen Abteilung reden, inwieweit das schon passt. Wir werden sicher kein Risiko eingehen." Noch hat der Trainer einige Tage Bedenkzeit.

Herzlich willkommen zurück in unserem Sport-Live-Blog. Hier halten wir Sie über das Sportgeschehen in Hamburg auf dem Laufenden. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, lassen Sie uns einfach einen Kommentar unter dem Artikel da.