LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

HSV: Kommt im Winter ein neuer Stürmer?

03.12.2019, 10:35 Uhr | t-online.de

Flagge im Stadion: Der HSV will wieder in die Bundesliga. (Quelle: eu-images/imago images)

Ob Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

Auch nach acht sieglosen Pflichtspielen in Serie hält der FC St. Pauli an Trainer Jos Luhukay fest. "Ich habe ein großes Vertrauen in die fachliche Kompetenz von Jos Luhukay", sagte Sportchef Andreas Bornemann dem "Hamburger Abendblatt". Der Trainer musste zuletzt mit vielen Ausfällen klarkommen...

Der aktuelle Kader scheint dem Hamburger SV nicht gut genug zu sein. HSV-Bosse sollen über Neuzugänge im Kader diskutieren, berichtet die "Bild". Demnach soll der HSV für einen Liga-Aufstieg nach einem Ersatz für die verletzten Verteidiger Jan Gyamerah und Josha Vagnoman suchen. Auch ein neuer Stürmer könnte den Verein verstärken. Den haben die Hamburger scheinbar nötig. Dafür soll die Statistik sprechen: "Im November erzielte keiner der Mittelstürmer ein Tor. Lukas Hinterseer und Martin Harnik fielen teilweise aus. Vertreter Bobby Wood enttäuschte", heißt es auf "Bild"...

