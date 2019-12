Der Sport-Mittwoch im Live-Blog

HSV setzt auf Stürmer Martin Harnik

04.12.2019, 17:59 Uhr | t-online.de

Martin Harnik (l.) und Rick van Drongelen beim Trainning am 3. Dezember: Der Hamburger SV setzt auf den Einsatz des Stürmers Harnik gegen Heidenheim. (Quelle: Michael Schwarz/imago images)

Die Initiative des Hamburger SV, bei Spielen in Eigenregie Pyrotechnik kontrolliert zu zünden, wird nach einem Bericht der "Sport Bild" von der Deutschen Fußball Liga (DFL) und vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) abgelehnt. Der HSV spricht sich schon seit längerem für das kontrollierte Abbrennen von Pyrotechnik aus. "Die Verbote haben nicht dazu geführt, dass man auf Pyrotechnik verzichtet", hatte Cornelius Göbel, Leiter der HSV-Fanbetreuung, vor kurzem im Podcast des "Hamburger Abendblatt" gesagt...

Die Hamburg Towers werden im Spiel bei den Löwen Braunschweig ohne Michael Carrera auskommen müssen. Der Venezolaner wurde von der Basketball-Bundesliga-Spielleitung aufgrund einer Tätlichkeit im minderschweren Fall im Spiel gegen Medi Bayreuth am vergangenen Samstag für eine Partie gesperrt. Der Spieler muss zudem eine Strafe zahlen...

Der mehrfache deutsche Meister Philipp Pflieger verlässt seinen bisherigen Verein in Regensburg und startet ab 1. Januar 2020 für das Lauf-Team Haspa Marathon Hamburg. Beim Hamburg Marathon im April will der Profi-Athlet die Norm für die Olympischen Spiele laufen. "Stillstand bedeutet für mich Rückschritt. Ich habe mich gefragt: Was kann ich anders und besser machen? Ich brauche neue Impulse", sagte der 32-Jährige bei einer Pressekonferenz.

HSV-Torhüter Heuer Fernandes hatte sich beim letzten Spiel eine Schienbeinverletzung zugezogen. Am Dienstag trainierte er noch vom Team getrennt. Am Freitagabend für die Heimpartie in Hamburg gegen den 1. FC Heidenheim soll er jedoch wieder fit sein, berichten die Kollegen der "Mopo"...

Um Gleichberechtigung im Sport geht es in einer Diskussionsrunde, die am Dienstag, 10. Dezember, um 18.30 Uhr im Haus des Sports in Hamburg stattfindet. Diskutiert werden soll zum Beispiel über Frauen im Sport und wie man ein gemeinsames Engagement entwickeln kann.



Gestern hat Martin Harnik wieder am Training teilgenommen, wie wir berichtet haben, und konnte fast die gesamte Einheit absolvieren. Am Montag erst ist er an der Achillesferse getackert worden. Jetzt ist wieder rechtzeitig fit, denn der HSV kann den Stürmer in der Freitagspartie gegen den 1. FC Heidenheim gut gebrauchen. "Mit Hannover 96 spielte er in der Saison 2016/17 zweimal gegen die Mannschaft von der Ostalb, gewann beide Partien – und erzielte insgesamt drei Tore", schreiben die Kollegen der "Mopo". So kann es am Freitag auch gerne weitergehen.

