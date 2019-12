Der Sport-Tag im Live-Blog

Adrian Fein lässt HSV-Training aus

11.12.2019, 18:03 Uhr | t-online.de

Ob Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

Schöne Bescherung für Fans des FC St. Pauli: Am Donnerstag verteilen die Profis Waldemar Sobota und Luca Zander Autogramme im Einkaufszentrum "Hamburger Meile". Die beiden werden von 18 bis 19 Uhr im Sport Nielsen vor Ort sein.

Der HSV-Profi Adrian Fein ließ das Training mit dem Team am Mittwoch aus. Der 20 Jahre alte defensive Mittelfeldakteur laboriert an einer muskulären Verhärtung, teilte sein Verein mit. Dafür stand Abwehr- und Mittelfeldspieler Gideon Jung wieder mit der Mannschaft auf dem Platz. Der 25-Jährige hat seine Rückenprobleme überwunden. Der nächste Match-Day ist schon in wenigen Tagen...

Hockey-Bundestrainer Xavier Reckinger hat weitere Profis für seinen Olympia-Kader nominiert. Dazu zählen auch die Hamburgerinnen Lisa Altenburg (nach Geburt ihres zweiten Kindes) und Charlotte Stapenhorst (nach Kreuzbandriss), die dem Coach zuletzt länger nicht zur Verfügung gestanden haben.

"Ich weiß, wie hart beide daran arbeiten, rechtzeitig wieder fit zu sein. Sie sind wichtig für das Team und bekommen von mir jede Unterstützung", sagte Reckinger über die beiden erfahrenen Leistungsträgerinnen...

Der derzeit verletzte HSV-Spieler Josha Vagnoman feiert heute seinen 19. Geburtstag. Sein Verein gratuliert ihm herzlich dazu und wünscht ihm gute Besserung:

Allerdings ist das nicht die einzige gute Nachricht für den Außenverteidiger. Wie das "Hamburger Abendblatt" berichtet, soll der Hamburger SV dem Jubilar vorzeitig einen neuen Vertrag angeboten haben. Glückwunsch!

Heute Abend findet in der Volksbank-Arena die 14. Hamburger Sportgala statt. Der ehemalige Schwergewichtsweltmeister Wladimir Klitschko wird dort für dein Engagement ausgezeichnet. Mit seiner Stiftung widme er sich wohltätigen Zwecken, helfe Studenten und mittelständischen Unternehmen.

In den vergangenen Jahren erhielten der ehemalige Tennisprofi Michael Stich und Marvin Willoughby, Geschäftsführer des Basketball-Bundesligisten Hamburg Towers, den Ehrenpreis. Neben Klitschko werden auch der Sportler und die Sportlerin sowie die Mannschaft des Jahres der Hansestadt Hamburg ausgezeichnet.





