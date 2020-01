LIVESport-Tag im Live-Blog

HSV reist in Winterpause nach Portugal

02.01.2020, 12:10 Uhr | t-online.de

HSV-Spieler jubeln: Der Klub bereitet sich bald im Ausland auf die Rückrunde in der 2. Bundesliga vor. (Quelle: Archivbild/Jan Huebner/imago images)

Dieter Hecking ist bereit, den Hamburger SV notfalls auch ein weiteres Jahr in der 2. Fußball-Bundesliga zu trainieren. "Wenn es gewünscht wird und wenn vor allem weiterhin so gearbeitet wird, wie wir jetzt arbeiten", sagte er der "Bild"-Zeitung.



Denn trotz des großen Umbruchs im Sommer ist sein Team auf Aufstiegsrang zwei in die Winterpause gegangen. "Wir haben hier etwas angefangen, arbeiten ein halbes Jahr zusammen und dieses halbe Jahr hat mich darin bestärkt, dass meine Entscheidung im Sommer für den HSV die richtige war", fügte der 55 Jahre alte Coach hinzu.

Der Hamburger SV bereitet sich in der Sonne der Algarve auf die Rückrunde in der 2. Bundesliga vor. Vom 12. bis 18. Januar befindet sich das Team von Coach Dieter Hecking in Lagos, Portugal.

Der Anblick des Millerntor-Stadions im Morgenlicht erinnert den FC St. Pauli offenbar an einen großen Maler der deutschen Romantik. "Bisschen Caspar David Friedrich zum Jahresstart am Millerntor", twitterten die Kiezkicker. Das Team von Jos Luhukay findet sich am Sonnabend zur ersten Trainingseinheit im neuen Jahr zusammen.

Moin!



Bisschen Caspar David Friedrich zum Jahresstart am #Millerntor.



Die erste Herrenmannschaft des ETSV Hamburg begrüßt im neuen Jahr Leo Hebbeler zurück im Verein. Er freue sich wieder beim ETSV zu sein und mit einigen Spielern aus seiner Jugendzeit zusammen spielen zu können. "Ich habe Lust auf weitere Erfolge mit dem Team."



Sein Engagement beim Verein ist auf mindestens anderthalb Jahre ausgelegt.

