HSV-Trainer Dieter Hecking lästert über Ex-Verein

13.02.2020, 17:31 Uhr | t-online.de

Eine HSV-Fahne: Der Vertrag über die Namensrechte an der HSV-Arena läuft im Sommer aus. (Quelle: Nordphoto)

Beim Spiel gegen Holstein Kiel verzichtete der FC St. Pauli auf den Stürmer Dimitris Diamantakos. Das Sorgte für Unmut und Unverständnis, wie die "Mopo" berichtet hat. Offenbar wollte man den Spieler für seine Einstellung bestrafen. Nun scheint sich die Lage gewendet zu haben. Dimitris Diamantakos ist für das Spiel gegen Dynamo Dresden am Freitag im Kader, wie Trainer Jos Luhukay mitteilte.

#Luhukay über #Diamantakos: "Die Wahrheit liegt auf dem Trainingsplatz. Jeder Spieler hat es in der eigenen Hand. Wenn die Einstellung stimmt, kann sich jeder anbieten. Das hat Dimi in den letzten 3 Tagen getan. Er ist im Kader."#fcspsgd — FC St. Pauli (@fcstpauli) February 13, 2020

Trainer Jos Luhukay vom FC St. Pauli möchte das Heimspiel am Freitag gegen Dynamo Dresden trotz der brisanten Situation nicht überbewerten. "Das Spiel ist kein Endspiel. Die Tabelle interessiert erst am 34. Spieltag. Nichtsdestotrotz verschließen wir die Augen vor der aktuellen Situation nicht", sagte der Niederländer. Die Hamburger stehen mit 22 Punkten auf dem 15. Tabellenplatz und haben lediglich einen Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Am Samstag trifft der HSV auf Hannover 96. Trainer Dieter Hecking sieht die Situation bei seinem ehemaligen Verein Hannover 96 in der 2. Fußball-Bundesliga kritisch. "Es schadet allen, da gibt's nicht nur einen, sondern viele Verlierer im Moment", sagte der 55-Jährige in einem Interview mit der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". Während der HSV als Zweiter im Aufstiegskampf steckt, dümpelt 96 als Zwölfter im unteren Mittelfeld.

Jorge Gutierrez hat sich im letzten Spiel der Hamburg Towers gegen Brose Bamberg am Kopf verletzt. Das sah für den Mexikaner nicht gut aus.



#Towers_Live: Trotz der Niederlage gibt es keinen Grund, überhaupt auch nur ein Auge zu schließen. Das war mehr als beachtlich gegen @BroseBamberg. Wir verlieren mit 66:77. Zumindest kann Jorge in dem Look als waschechter Pirat durchgehen. pic.twitter.com/Kb1Ts6lUjO — Hamburg Towers (@hamburgtowers) February 11, 2020

Nun gibt es offenbar Entwarnung für den Spielmacher, berichtet die "Bild". Es geht ihm wohl besser. Das Spiel mit seiner Nationalmannschaft musste er dennoch absagen.

So geht es Jorge Gutierrez nach seinem Kopf-Treffer. @hamburgtowers pic.twitter.com/rBCdYcTtst — Ralf Schmitt✨💻 (@RalfSchmitt72) February 13, 2020

Dem Hamburger SV liegen seine Mitglieder offenbar am Herzen. Bis zum 15. Februar können sich die "schwereren" Anhänger für ein Fitness-Programm anmelden, das am 27. Februar startet. Das gab der HSV auf seiner Webseite bekannt. "Fußballfans im Training" heißt die Aktion, bei der es unter dem Motto "Dein Heimspiel. Dein Verein. Deine Gesundheit." ums Abspecken geht, und das unter professioneller Anleitung. Mehr dazu hier...

Unternehmer Klaus-Michael Kühne hält seit 2015 die Namensrechte an der HSV-Arena – und lässt sich das ordentlich Geld kosten: Vier Millionen Euro fließen pro Jahr auf das Konto der Rothosen. Im Sommer läuft der Vertrag allerdings aus. Doch Kühne ist offenbar bereit, auch in Zukunft die Schatulle aufzumachen. "Mich lockt der HSV unverändert", sagte er jetzt gegenüber dem NDR. "Aber er muss auch Leistung bringen." Die Erfolge der letzten Wochen machen Kühne Hoffnung: "Wenn es so weiter geht, bin ich überzeugt davon, dass wir eine gute Lösung finden würden", erklärte er mit Blick auf die Namensrechte. Er selbst wünsche sich allerdings noch mehr Partner, die sich beim HSV engagieren.

