LIVESport-Tag im Live-Blog

Virtuelles Hamburg-Derby zwischen HSV und Pauli

20.02.2020, 11:24 Uhr | t-online.de, ags

Ob Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine große Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie Wissenswertes aus dem Lokalsport.

Vor dem Hamburg-Derby am Samstag hat HSV-Coach Dieter Hecking wieder in Bescheidenheit geübt und die Rivalen gelobt. Hecking sagte über seinen Trainerkollegen Jos Luhukay: "Jos ist für mich ein absoluter Fachmann, der mit seiner eigenen Art auch mal aneckt, aber ich finde, er ist immer klar. Ich schätze ihn sehr, weil es eben ganz wenige gibt, die so geradeaus sind wie er", so der Coach des Hamburger SV.

In der 2. Bundesliga steht das Hamburger Derby erst am Samstag an. Im E-Sport wird es schon heute ernst: Am 20. Spieltag der Virtual Bundesliga trifft der Hamburger SV heute Abend auf den FC St. Pauli. Momentan ist der HSV Tabellenachter, Pauli ist zehn Plätze von seinem Stadtrivalen entfernt. Mal sehen, ob das so bleibt.

Herzlich Willkommen in unserem Sport-Live-Blog aus der schönsten Stadt der Welt. Hier versorgen wir Sie heute wieder mit den aktuellen Nachrichten und besten Geschichten aus dem Lokalsport.