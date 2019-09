St. Pauli gegen HSV

Erste Fan-Randale schon vor dem Derby

16.09.2019, 13:49 Uhr | t-online.de

In Hamburg geht am Montagabend das Derby zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV über die Bühne. Die Stimmung zwischen den Fans kochte schon im Vorfeld hoch. Die Polizei musste eingreifen.

Es soll das Spiel der Saison in Hamburg werden: Am Montag empfängt der FC St. Pauli den Hamburger SV im Millerntor-Stadion. Die Rivalität zwischen den beiden Hamburger Vereinen lässt die Stimmung zwischen den Fans hochkochen: Schon in der Nacht zu Sonntag musste die Polizei Fangruppen auf St. Pauli auseinanderbringen.

Böller am Millerntor-Stadion gezündet

Rund 300 dunkel gekleidete Fußballfans sollen sich zunächst in der Wexstraße versammelt haben, berichtet der "NDR". Sie sollen sich als HSV-Fans zu erkennen gegeben und Böller gezündet haben. Am Millerntor-Stadion trafen sie dann auf etwa 250 St.-Pauli-Fans. Diese haben ebenfalls Pyrotechnik gezündet. Die beiden Gruppen mussten später am Hans-Albers-Platz von einer Hundertschaft der Polizei voneinander getrennt werden.







Bereits in der vergangenen Woche hatten sich die beiden Clubs und die Polizei getroffen, um über die Sicherheit am Spieltag zu reden. Beim letzten Derby im März war es zu zahlreichen Vorfällen gekommen. Das Spiel stand kurz vor dem Abbruch. Für das Derby am Montagabend wurden deshalb die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt. So wurde etwa die Pufferzone zwischen beiden Fan-Gruppen ausgeweitet und die Anzahl an Stadion-Kameras aufgerüstet.