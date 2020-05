Schwerer Unfall

Bus kracht in Bahnhof in Bergedorf und bleibt über Rolltreppe hängen

13.05.2020, 16:34 Uhr | t-online.de

Bei einem schweren Unfall im Hamburger Bezirk Bergedorf ist ein Gelenkbus in das Bahnhofsgebäude gekracht und an der Rolltreppe hängen geblieben. Es soll Verletzte geben.

Ein Gelenkbus ist am Mittwoch in das Gebäude des Bahnhofs in Bergedorf in Hamburg gekracht. Auf Bildern ist zu sehen, wir der Bus im Bahnhofsgebäude über einer Rolltreppe festhängt und meterhoch über dem Boden der Unterführung schwebt.



Der Gelenkbus steckt in der Glaswand des Bahnhofsgebäudes: Das Fahrzeug schwebt über der Rolltreppe der Bahnhofshalle. (Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa)



Die Umstände des Unfalls sind noch völlig unklar, der "Mopo" zufolge soll die Busfahrerin die Kontrolle über das Gelenkfahrzeug verloren haben und in die Frontscheibe des Bahnhofs gerast sein.

Es soll den Angaben zufolge mehrere Verletzte geben. Offenbar handelt es sich dabei um die Busfahrerin und einen Passanten.

Der Bergedorfer Bahnhof und der Busbahnhof sind derzeit wegen eines schweren Busunfalls gesperrt. Ein Gelenkbus ist aus... Gepostet von Bergedorfer Zeitung am Mittwoch, 13. Mai 2020

Die Feuerwehr ist mit Dutzenden Einsatzkräften vor Ort. Der Bahnhof ist laut "Mopo" derzeit gesperrt und wird nicht von Bussen angefahren.Die Busse fahren wegen des Unfalls ab den Stationen Am Bergedorfer Hafen beziehungsweise am Lohbrügger Markt. Der Zugverkehr findet statt, die Bahnhofshalle bleibt jedoch gesperrt.