Hamburg

Mensch mit Schussverletzung: Fahndung in Hamburg läuft

30.05.2020, 19:39 Uhr | dpa

In Hamburg ist am Samstagabend ein Mensch mit Schussverletzungen ins Krankenhaus gekommen. Die Polizei fahndet nach dem oder den möglichen Tätern, informierte ein Sprecher. Der Mensch sei bei dem Vorfall in Hamburg-Bergedorf im Bein getroffen worden. Weitere Details waren erst einmal unklar.