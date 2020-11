Hanfpflanzen entdeckt

Explosion in Hamburger Wohnung – Mieter flüchtig

17.11.2020, 08:44 Uhr | dpa

Knall in Hamburger Wohnhaus: Im Stadtteil Barmbek hat es eine Explosion gegeben. Mehrere Personen wurde verletzt, doch der Mieter ist flüchtig.

In einer Wohnung im Hamburger Stadtteil Barmbek-Nord hat es am Montag eine Explosion gegeben. Dabei sei ein Mensch schwer verletzt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Der Bewohner habe Verbrennungen erlitten und sei in ein Krankenhaus gebracht worden.



Fünf Bewohner aus sechs Wohnungen mussten von Einsatzkräften aus dem Gebäude gerettet werden. Der Bereich um den betroffenen Aufgang des Mehrfamilienhauses im Stadtteil Barmbek-Nord sei einsturzgefährdet. Statiker sollten das Haus untersuchen. Erst dann könnten Ermittler der Polizei die Wohnung betreten, sagte der Feuerwehrsprecher. Zusammen mit dem Technischen Hilfswerk sollte das Gebäude stabilisiert werden.

🔴 AKTUELL - Feuer mit Explosion und Menschenleben in Gefahr ist uns aus #Hamburg #Barmbek gemeldet worden.

Wir sind mit einen Großaufgebot im #EinsatzfuerHamburg pic.twitter.com/CcapWglAnj — FEUERWEHR HAMBURG (@FeuerwehrHH) November 16, 2020

Laut "Mopo" haben Einsatzkräfte bei den Löscharbeiten im Eckmannsweg eine Hanfplantage entdeckt. Wie der NDR unter Berufung auf die Polizei berichtet, könnte ein Düngemittel dafür die Verpuffung ausgelöst haben. Zur Zeit der Explosion waren zwei Männer in der Wohnung. Der Mieter der Wohnung sei mit einem Fahrrad geflohen, heißt es.