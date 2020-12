Aktion der Hamburger Feuerwehr

Nikolaus schwebt vom Dach der Kinderklinik

06.12.2020, 17:16 Uhr | dpa, t-online

Ein als Nikolaus verkleideter Feuerwehr-Höhenretter seilt sich vom Dach der Kinderklinik ab: Die kleinen Patienten staunten am Sonntag nicht schlecht über den außergewöhnlichen Besuch. (Quelle: Georg Wendt//dpa)

Überraschung für kleine Patienten: Als Nikolaus und Superhelden verkleidet haben Feuerwehr-Höhenretter am Hamburger Kinder-Universitätsklinikum für Aufsehen gesorgt.

Feuerwehr-Höhenretter haben kleine Patienten zum Nikolaustag am Hamburger Kinder-Universitätsklinikum überrascht. Als Nikolaus und Superhelden verkleidet seilten sie sich am Sonntag vom Dach des Klinikgebäudes ab, um die Kinder vom Krankenhausalltag abzulenken.

Das Corona-Jahr sei für die jungen Patienten sehr schwierig gewesen, weil sie auf den Isolierstationen oft nicht einmal direkten Besuch erhalten konnten, sagte Feuerwehrsprecher Jan Ole Unger. Deshalb habe man den Kindern eine Freude machen wollen.



Als Superhelden und Nikolaus verkleidete Höhenretter der Hamburger Feuerwehr: In ihrer Freizeit überraschten sie junge Patienten in der Hamburger Kinderklinik. (Quelle: Georg Wendt/dpa)



Zwölf Höhenretter beteiligten sich in ihrer Freizeit an der Aktion und schwebten etwa als Superman, Spiderman, Batman oder Darth Vader vom Dach. "Ober-Superheld" war aber natürlich der Nikolaus, so Unger.

Im Netz werden die Feuerwehrleute für ihre Aktion gefeiert. "Leute: Ihr seid großartig", schreibt ein User auf Twitter. "Wie schön, tolle Aktion", lobt ein anderer.