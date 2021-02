Gegen A26-Ausbau

Prostestler bombardieren OB Tschentscher mit 15.000 Mails

17.02.2021, 19:24 Uhr | t-online

Nach dem Bau der neuen Autobahn A26 West in Hamburg soll nun die Strecke auch in Richtung Osten ausgebaut werden. Der Nabu protestiert dagegen und zwar mit einer Mail-Aktion gegen OB Tschentscher.

Der Nabu in Hamburg hat zu einer Protestaktion gegen den Ausbau der A26 in Richtung Osten aufgerufen. Die Mitglieder des Nabu haben auf ihrer Internetseite eine Petition ins Leben gerufen. Protestler sollen nicht nur unterschreiben, sondern direkt eine Mail an den Oberbürgermeister von Hamburg, Peter Tschentscher, schreiben. 14.455 Mails sind bereits in das Postfach von Tschentscher geflattert, 20.000 sollen es laut Nabu noch werden.



Mit der neuen Autobahn soll die Lücke zwischen A1 und A7 im Süden von Hamburg geschlossen werden, heißt es. Allerdings müssten für den Ausbau "40 Hektar wertvoller Biotopflächen" weichen, erklärt der Nabu auf seiner Seite.

Die Naturschützer erhoffen sich mit ihrer Petition, den Bau noch stoppen zu können.