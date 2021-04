Polizisten geben Notruf ab

Unbekannte beschießen Streifenwagen mit Murmel

27.04.2021, 08:32 Uhr | t-online

Ein Blaulicht auf einem Polizeiauto in der Nacht (Symbolbild): In Hamburg haben Unbekannte wohl eine Murmel auf ein Polizeiauto geschossen. (Quelle: J.U. Alexander/imago images)

Schreck für eine Hamburger Polizeistreife: In der Nacht ist ihr Streifenwagen beschossen worden. Wie sich herausstellte, was das Geschoss wohl eine Glasmurmel.

In Hamburg-Osdorf ist in der Straße Bornheide am späten Montagabend ein Streifenwagen der Polizei beschossen worden. Das berichtet die "Hamburger Morgenpost". Auf der Fahrerseite wurde demnach das Glas beschädigt.

Die Polizeibeamten hätten sofort einen Notruf abgesetzt. Daraufhin kamen Kollegen zum Tatort und suchten die Umgebung ab. Es sei eine Murmel gefunden worden, die möglicherweise mit einer Zwille in Richtung der Fahrzeuginsassen geschossen worden war, heißt es weiter. Niemand sei verletzt worden. Nun ermittelt die Polizei zu dem oder den unbekannten Schützen.