Polizei sucht nach Zeugen

Unbekannte prügeln auf Mann ein und rauben ihn aus

09.06.2021, 14:22 Uhr | t-online

Nach einem Raub in Hamburg sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen machen können. Ein Mann wurde von Unbekannten vom Fahrrad gestoßen und dann verprügelt.

Am Sonntagabend wurde ein Mann in Hamburg-Langenhorn Opfer eines schweren Raubes. Der 43-jährige Mann war mit seinem Fahrrad auf einer Bahnbrücke auf dem Weg von Norderstedt nach Hamburg. Auf Hamburger Stadtgebiet wurde er dann von vier jungen Männern angehalten, wie die Polizei mitteilte. Im weiteren Verlauf wurde er von ihnen vom Fahrrad gestoßen und dann geschlagen. Einer der mutmaßlichen Täter soll dazu sogar einen Schlagstock eingesetzt haben. Der Mann erlitt zahlreiche Verletzungen.

Die Männer raubten dem Opfer seine Jacke und warfen das Fahrrad in die Tarpenbek. Danach flüchteten sie nach Angaben der Polizei in Richtung Ochsenzoll. Nachdem er Betroffene Anzeige bei der Polizei in Norderstedt erstattet hatte, leitete die Polizei eine Fahndung ein, die jedoch ohne Erfolg blieb.

Die männlichen Tatverdächtigen sollen zwischen 18 Jahren und 20 Jahren und alle etwa 1,70 Meter groß gewesen sein. Einer trug eine rote Daunenjacke, ein weiterer einen Pullover der Marke "Nike". Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die beschriebenen Täter geben können, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 zu melden.