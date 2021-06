Hamburg

Fridays for Future will in Hamburg demonstrieren

18.06.2021

Aktivisten von "Fridays for Future" auf dem Hamburger Rathausmarkt. Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Nach mehrmonatiger Corona-Unterbrechung will die Klimaschutzbewegung Fridays for Future (FFF) am Freitag (12.00 Uhr) in Hamburg mit bis zu 2000 Teilnehmern demonstrieren. Im Zentrum der am Jungfernstieg unter dem Motto "Wieder zusammen fürs Klima!" beginnenden Demonstration stehe die Forderung nach einem neuen Klimaschutzgesetz, teilte FFF mit. Dies sei Hamburgs rot-grüner Senat den jungen Leuten weiter schuldig. Nach einer Anfangskundgebung soll die größte Demonstration seit September 2020 durch die Innenstadt ziehen und schließlich um 14.30 Uhr wieder am Jungfernstieg enden.