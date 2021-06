Hamburg

Ausschuss zur "Cum-Ex"-Affäre will Finanzbeamte befragen

25.06.2021, 02:50 Uhr | dpa

Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss (PUA) der Hamburgischen Bürgerschaft zum "Cum-Ex"-Skandal setzt seine Zeugenvernehmung am heutigen Nachmittag (14.00 Uhr) mit der Befragung von Finanzbeamten fort. Geladen sind erneut die frühere Leiterin des Finanzamts für Großunternehmen sowie eine weitere Beamtin aus dieser Behörde. Außerdem soll in der zwölften Sitzung des Gremiums ein Vertreter der Wirtschaftsbehörde angehört werden. Der Ausschuss will den Vorwurf einer Einflussnahme führender SPD-Politiker auf die steuerliche Behandlung der in den "Cum-Ex"-Skandal verwickelten Warburg Bank klären. Hintergrund sind Treffen des damaligen Hamburger Bürgermeisters Olaf Scholz mit dem Mitinhaber der Bank, Christian Olearius, in den Jahren 2016 und 2017.