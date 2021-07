Großeinsatz in Hamburg

Frau sticht Mann am Bahnhof Barmbek nieder – schwer verletzt

13.07.2021, 14:48 Uhr | t-online

Am Bahnhof Barmbek ist ein Streit eskaliert. Eine Frau hat ihren Kontrahenten mit einem Messer niedergestochen. Der Verletzte ist blutend zusammengebrochen.

In Hamburg ist die Polizei mit vielen Kräften am Bahnhof Barmbek im Einsatz. Dort hat sich am Dienstagmittag gegen 12.30 Uhr eine blutige Messerattacke ereignet. Ein Mann ist in Folge eines Streits von einer Frau niedergestochen worden.

Die Täterin war im Anschluss geflohen, konnte von der Polizei aber im näheren Umfeld festgenommen werden. Das Opfer ist am Bahnhof blutend zusammengebrochen. Der Mann wurde durch Rettungskräfte der Hamburger Feuerwehr und einen Notarzt medizinisch versorgt und im Anschluss schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Verdächtige warf Tatwaffe vermutlich weg

Die beiden Personen sollen miteinander bekannt sein. Die Polizei sucht den Raum rund um den Tatort mit zwei Spürhunden nach der Tatwaffe ab. Diese hat die Täterin mutmaßlich zwischen Bahnhof und Hufnerstraße weggeworfen.

Durch den Polizeieinsatz verzögerte sich die Abfahrt mehrerer Linienbusse. Zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr kam es nicht.