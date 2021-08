Drei Einkaufszentren beteiligt

Verkaufsoffener Sonntag lockt mit Impfangeboten ohne Termin

08.08.2021, 11:37 Uhr | t-online

In Hamburg versucht der Einzelhandel am verkaufsoffenen Sonntag, den Umsatzverlust während des Corona-Lockdowns etwas auszugleichen. Als besonderen Anreiz bieten mehrere Einkaufszentren spontane Impfungen an.

In drei Hamburger Einkaufszentren sind zwischen den Geschäften mobile Corona-Impfzentren aufgebaut. Der verkaufsoffene Sonntag soll nicht nur die Shopping-Lust der Hamburgerinnen und Hamburger ankurbeln, sondern auch die Hürde zur Impfung senken. Die Harburg Arcaden, das Alstertal Einkaufszentrum in Poppenbüttel und die Hamburger Meile in Barmbek locken mit entsprechenden Angeboten, berichtet der NDR. Impfwillige benötigen zudem keinen Termin.

In den drei Einkaufszentren werden die Wirkstoffe von Johnson&Johnson sowie Biontech verimpft, heißt es auf den Internetseiten der Malls. In den Harburg Arcaden können sich Personen ab 18 Jahren impfen lassen – im Alstertal Einkaufszentrum startet das Impfen ab 16 Jahren. Mitbringen müssen Impfwillige nur etwas Zeit und ein Ausweisdokument.

Die zweite Dosis Biontech können sich Erstgeimpfte dann am nächsten verkaufsoffenen Sonntag am 5. September abholen.