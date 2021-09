Besondere Aktion

Hamburg eröffnet "spektakulärstes Impfzentrum der Stadt"

01.09.2021, 11:53 Uhr | t-online

Der beste Blick über Hamburg oder ein Eintritt in den VIP-Bereich im Volksparkstadion: Das gibt es für Impfwillige in der Hansestadt. Die Elbphilharmonie und das Stadion werden kurzzeitig zu Impfzentren.

Die Elbphilharmonie in Hamburg öffnet am Freitag (3. September) von 14 Uhr bis 22 Uhr ihre Türen für eine große Impfaktion. Das kündigte das Konzerthaus selbst in einer Pressemitteilung an. Den Interessierten wird ein Pieks im "spektakulärsten Impfzentrum der Stadt" versprochen. Die Erst- oder auch Zweitimpfungen gegen das Coronavirus finden nämlich in den Künstlerzimmern in der 12. Etage des Hauses statt. Dort wird man direkt mit einem Panoramablick über die Hansestadt belohnt.

Als Wartezimmer nach der Impfung dient der große Saal. Eine Anmeldung zur Impfung ist nicht notwendig. Lediglich ein Ausweisdokument müssen Impfinteressierte mitbringen. Geimpft wird wahlweise mit den Impfstoffen von BioNTech/Pfizer oder Johnson & Johnson.

Auch das Volksparkstadion wird zur Impfarena

Auch der HSV will die Impfkampagne in der Hansestadt unterstützen. Ebenfalls am Freitag (3. September) findet im Volksparkstadion eine "Late Night"- Impfung statt. Von 17 Uhr bis 23 Uhr werden im VIP-Bereich des Stadions Corona-Vakzine gespritzt.

Blick von einer VIP-Lounge ins Volksparkstadion (Archivbild): Nach der Impfung findet eine Führung durch das Stadion statt. (Quelle: Baering/imago images)



"Je verbreiteter der Impfschutz ist, desto schneller wird die Rückkehr zur Normalität gelingen", wird HSV-Vorstand Frank Wettstein in einer Pressemitteilung zitiert. Der Verein wolle den Fans schnellstmöglich wieder die Chance bieten, das Stadion besuchen und Spiele live verfolgen zu können.

Auch Corona-Impfung von Minderjährigen möglich



Auch im Volksparkstadion werden die Impstoffe von BioNTech/Pfizer oder Johnson & Johnson verabreicht. Als Dank für die Impfbereitschaft dürfen Impfwillige und auch schon Geimpfte nach ihrem Pieks an einer Führung durch das Stadion teilnehmen.

An Minderjährige wird an beiden Stationen nur der Impfstoff von BioNTech/Pfizer verabreicht. Sie müssen in Begleitung eines Erziehungsberechtigten kommen. Am 2. Oktober gibt es dann ebenfalls in der Elbphilharmonie die Möglichkeit zur Zweitimpfung.