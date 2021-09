Schwerer Unfall in Hamburg

Über Rot gefahren – Transporter kracht in Luxussportwagen

04.09.2021, 10:36 Uhr | t-online

Die Unfallstelle in Rothenburgsort: An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. (Quelle: Blaulicht-News.de)

Glück im Unglück hatten drei Touristen in Hamburg. Ein vermutlich über rot fahrender Transporter rammte ihren teuren Sportwagen. Sie blieben unverletzt. Eine Person musste dennoch ins Krankenhaus.

In Hamburg-Rothenburgsort ist ein Luxus-BMW nach dem Zusammenstoß mit einem weißen Transporter in eine Ampelanlage geschleudert. Zuvor habe die Fahrerin des Transporters die Kreuzung der Bundesstraße 4 am Heidenkampsweg Ecke Amsickstraße gegen Mitternacht bei Rot überfahren, so die Polizei. Dadurch kam es zum Zusammenstoß.

Die drei Insassen des BMW wurden nicht verletzt. "Die Jungs können heute ihren zweiten Geburtstag feiern", so ein Polizeisprecher vor Ort. Die mutmaßliche Unfallverursacherin wurde hingegen verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Eine Tür des Luxuswagens wurde herausgerissen: Alle Insassen des BMW blieben unverletzt. (Quelle: Blaulicht-News.de)



An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Eine Tür des BMW wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes herausgerissen. Der Luxussportcoupé hat einen Wert von circa 100.000 Euro. Auch die Ampelanlage der Kreuzung an den Elbbrücken wurde durch den Unfall stark beschädigt. Sie fiel für drei Stunden komplett aus. Mitarbeiter der Stadt reparierten sie.



Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen an, um den Verkehr zu sichern. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei Hamburg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.