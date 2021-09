Hamburg

Betrunkener flieht nach Unfall: Achtjährige leicht verletzt

05.09.2021, 09:19 Uhr | dpa

Ein Betrunkener hat in Bergheim einen Autounfall verursacht und ist geflohen. Bei der Kollision wurde ein achtjähriges Mädchen leicht verletzt, wie die Polizei in Bergheim am Sonntag mitteilte. Der 27-Jährige sei am Samstagnachmittag an einem Kreisverkehr auf ein wartendes Auto gefahren. Das Kind in dem getroffenen Auto sei durch die Wucht des Aufpralls verletzt worden. Als der Fahrer des Autos darauf bestand, die Polizei zu rufen, habe der 27-Jährige sein Nummernschild abmontiert und sei auf einen nahe gelegenen Parkplatz gefahren.

Dort sei Zeugen aufgefallen, dass der Mann Alkohol getrunken hatte. Bis zum Eintreffen der Polizei hielten sie den Unfallfahrer fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,4 Promille. Der Führerschein des 27-Jährigen wurde beschlagnahmt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehrere Tausend Euro.