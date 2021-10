Nach Vollsperrung

Autobahn 7 und Hamburger Elbtunnel wieder befahrbar

10.10.2021, 10:19 Uhr | dpa

Der Elbtunnel bei Nacht (Archivbild): In der Nacht zu Sonntag war er voll gesperrt. (Quelle: Waldmüller/imago images)

In der Hansestadt konnten Autofahrer den Elbtunnel in der Nacht zu Sonntag nicht befahren. Die Straßen wurde am Morgen wieder freigegeben.

Nach der nächtlichen Vollsperrung aufgrund von Bauarbeiten ist die A7 bei Hamburg seit 9.00 Uhr am Sonntag wieder befahrbar. Auch die Anschlussstellen HH-Volkspark und HH-Heimfeld sollten bis spätestens 10.00 Uhr geöffnet werden, sagte eine Sprecherin der Autobahn GmbH Nord.

Grund für die Sperrung war der Ausbau der A7 nördlich und südlich des Elbtunnels auf acht Spuren. Unter anderem hat dabei der Verkehrsrechner der Tunnelleitzentrale ein Software-Update bekommen.