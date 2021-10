19-Jährige in Klinik

Rätselhafter Balkonsturz: Frau und Mann verletzt

26.10.2021, 12:30 Uhr | dpa, t-online, mtt

Zwei junge Menschen sind in Hamburg offenbar gemeinsam vom Balkon einer Wohnung gestürzt. Sie ist schwer verletzt. Er nur leicht.

Eine Frau und ein Mann sind in Hamburg vom Balkon einer Wohnung im zweiten Obergeschoss gefallen. Die 19-Jährige wurde am Montagabend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Reporter vor Ort berichtete, sie sei mit einem Polytrauma ins Krankenhaus gebracht worden – also mit gleichzeitigen Verletzungen verschiedener Körperregionen oder Organsysteme.

Der 20 Jahre alte Mann sei mit leichten Verletzungen davongekommen. Der Sturz aus etwa sieben Metern Höhe habe sich um kurz vor 20 Uhr im Bezirk Wandsbek im Stadtteil Bramfeld ereignet.



Alkohol, Sushi – und dann der Sturz

Eine erste Befragung der Polizei ergab dem Reporter zufolge lediglich, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand (0,8 Promille). Er sagte, die beiden hätten gemeinsam etwas getrunken und Sushi bestellt. An mehr könne er sich nicht erinnern.

Am Dienstagmorgen teilte ein Polizeisprecher mit, die Beamten würden von einem Unfall ausgehen. Der Balkon sei nass und rutschig gewesen.