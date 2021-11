Hamburg

Aufbau des Roncalli-Weihnachtsmarktes startet

08.11.2021, 02:55 Uhr | dpa

Nach einem Jahr coronabedingter Zwangspause sollen heute die Aufbauarbeiten für den historischen Roncalli-Weihnachtsmarkt auf dem Hamburger Rathausmarkt starten. Mit Wochenbeginn wird ein Team die Buden des Marktes aufstellen, deshalb werden in dieser Zeit auch einige Sattelschlepper im Stadtgebiet unterwegs sein, so die Betreiber. Der Markt selbst startet am 22. November, 11.00 Uhr, in die Saison. Bis zum 23. Dezember können dann die Besucher Mandeln, Glühwein und weihnachtliches Shoppen an den Ständen und Hütten genießen.

Ob nur Genesene und Geimpfte (2G) oder auch Getestete (3G) Zutritt haben werden, war noch unklar. Das sollte im Laufe des Montags bekannt gegeben werden. Eines stand allerdings schon vorher fest: Es wird 2021 wegen einer Baustelle keinen fliegenden Weihnachtsmann geben. Sonst war der Weihnachtsmann in einem an einem Drahtseil befestigten Schlitten über die Köpfe der Marktbesucher "geflogen".