Mehrere Gäste infiziert

Corona-Ausbruch nach Party mit 1.000 Menschen

19.11.2021, 17:48 Uhr | t-online, fas

Feiernde Menschen (Symbolbild): An der Party unter 3G-Bedingungen nahmen mehr als 1.000 Menschen teil (Quelle: BildFunkMV/imago images)

Offenbar haben sich nach einer Feier mit mehr als 1.000 Gästen bei Hamburg mehrere Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das Gesundheitsamt ruft deshalb alle Teilnehmer auf, sich testen zu lassen.

Nach einer Party unter 3G-Regeln in der Nähe von Hamburg sollen sich alle Gäste auf das Coronavirus testen lassen. Am vergangenen Samstag hatten mehr als 1.000 Menschen in Langeln im Kreis Pinneberg gefeiert – seitdem wurden mehrere Teilnehmer positiv getestet. Das berichtet das "Hamburger Abendblatt".

Bei der "Frostfete" auf dem Hof Rappen galten demnach 3G-Bedingungen, neben Geimpften und Genesenen durften also auch Menschen mit negativem Coronatest teilnehmen. Über die Luca-App hätten sich rund 900 Gäste registriert, sie sollen bereits darüber über den möglichen Kontakt zu infizierten Personen informiert worden sein.

Aufgrund der positiven Tests nach der Feier ruft das Gesundheitsamt nun alle Teilnehmer auf, sich umgehend testen zu lassen. Bei Krankheitsanzeichen sollen sie sich direkt an ihren Hausarzt wenden.