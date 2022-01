Tagelange Suche

Suche nach Frau aus Pinneberg gestoppt

04.01.2022, 15:29 Uhr | t-online

Polizist in Hamburg (Symbolbild): Die Suche nach einer Vermissten wurde eingestellt. (Quelle: Hanno Bode)

Bei Hamburg suchte die Polizei tagelang nach einer 53-Jährigen. Angehörige der Frau hatten diese nicht mehr erreicht. Sie wurde in einem Wald tot aufgefunden.

In Pinneberg, bei Hamburg, wurde eine 53-jährige Frau mehrere Tage lang vermisst. Wie die Polizei mitteilte, war sie seit dem 01.12.2021 verschwunden. Am 17. Dezember wurde die Vermisste dann tot in einem Waldstück aufgefunden, Hinweise auf Fremdverschulden liegen nicht vor.

Die Polizei hatte umgehend nach der Frau gesucht, die auch Medikamente und ärztliche Versorgung benötigte – jedoch ohne Erfolg.

Hinweis: Falls Sie viel über den eigenen Tod nachdenken oder sich um einen Mitmenschen sorgen, finden Sie hier sofort und anonym Hilfe.