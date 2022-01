Dutzende Feiernde

Polizei löst illegale Party in Hamburg auf

02.01.2022, 10:52 Uhr | t-online

Trotz Corona haben Dutzende junge Personen in Hamburg zusammen gefeiert – bis die Polizei anrückte. Sie löste die illegale Party in einem Bootshaus auf.

In Hamburg-Harburg hat die Polizei in der Nacht zu Sonntag eine illegale Party gesprengt. Nach ersten Informationen feierten etwa 70 Menschen in einem Bootshaus am Neuländer Hauptdeich – trotz anhaltender Corona-Pandemie.

Wie die "Mopo" unter Berufung auf die Polizei berichtet, soll ein Partygast gegen Mitternacht die Beamten informiert haben. Als die Polizei gegen 1 Uhr bei der Feier eintraf, soll ein Großteil der Gäste über eine angrenzende Eisenbahnbrücke geflüchtet sein. Die Polizei konnte die Personalien von etwa 30 Personen feststellen, heißt es.

Die Polizei in der Location: Viele der Gäste flüchteten. (Quelle: Blaulicht-News.de)



Laut eines Reporters befanden sich zu diesem Zeitpunkt aber auch noch mehrere Personen im Gebäude, die Alkohol konsumierten. Außerdem vor Ort: ein DJ-Pult, mehrere Musikboxen, eine Bar sowie eine Diskoanlage.

Bei mindestens einem Gast soll die Polizei einen Blanko-Impfausweis entdeckt haben, heißt es. Die Beamten leiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren ein und beendeten die Party.