Hamburg

Hamburgs Corona-Inzidenz sinkt weiter: Aber 16 Tote

17.02.2022, 12:33 Uhr | dpa

Der seit bald drei Wochen anhaltende Trend sinkender Corona-Inzidenzen in Hamburg dauert an. Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl der gemeldeten Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche am Donnerstag mit 1244,2 an - nach 1329,6 am Mittwoch und 1658,2 vor einer Woche. Die Behörde weist aber nach wie vor darauf hin, dass es aufgrund der hohen Fallzahlen zu Meldeverzögerungen kommen könne und daher davon ausgegangen werden müsse, dass die tatsächliche Sieben-Tage-Inzidenz höher liege.

Binnen eines Tages wurden 3522 neue Fälle gemeldet. Am Mittwoch waren es 4078 und vor einer Woche 5148. Damit haben sich in der Hansestadt seit Februar 2020 mindestens 327 954 Menschen infiziert. Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) gelten davon etwa 205.700 als genesen. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie an oder im Zusammenhang mit Corona gestorbenen Menschen stieg um 16 auf 2237.

Auf Basis einer anderen Berechnungsmethode nannte das RKI am Donnerstag für Hamburg eine Sieben-Tage-Inzidenz von 980,2. Die Hansestadt liegt damit erstmals seit dem 19. Januar wieder auf einem Wert von unter 1000. Bundesweit hat Hamburg die drittniedrigste Inzidenz hinter Bremen (964,8) und Schleswig-Holstein (750,0). Für ganz Deutschland gab das RKI die Sieben-Tage-Inzidenz mit 1385,1 an.

Wie aus dem Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und- Notfallmedizin (Divi) hervorgeht, wurden am Donnerstag (Stand 11.15 Uhr) auf den Intensivstationen der Hamburger Kliniken 56 Covid-19-Patienten behandelt, von denen 38 invasiv beatmet wurden. Die Gesundheitsbehörde gab die Gesamtzahl der Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern der Hansestadt Stand Mittwoch mit 428 an, 60 davon lagen auf Intensivstationen. Das sind 17 beziehungsweise 8 weniger als am Vortag.

Die Hospitalisierungsinzidenz, also die Zahl der in Krankenhäusern neu aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche, stieg in Hamburg laut RKI von 2,65 am Mittwoch auf 2,81. Bundesweit betrug der Wert am Donnerstag 5,79. Bei Überschreiten der Grenzwerte 3, 6 und 9 können die Bundesländer jeweils schärfere Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie verhängen.

81,6 Prozent der Hamburger sind inzwischen laut RKI mindestens einmal geimpft. Den vollständigen Grundschutz mit der meist nötigen zweiten Spritze haben 80,6 Prozent. Eine Auffrischungsimpfung erhielten bisher 54,8 Prozent der Einwohner. Bei den Erst- und Zweitimpfungen liegt Hamburg im Ländervergleich weiter auf dem dritten Platz hinter Bremen und dem Saarland. Bei den Booster-Impfungen belegt die Hansestadt Platz 9 unter den 16 Ländern.