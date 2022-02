Sturm in Hamburg

Baum droht auf Gleise zu stürzen – U-Bahnen gestoppt

18.02.2022, 14:22 Uhr | dpa

Durch den Sturm ist der öffentliche Nahverkehr in der Hansestadt stark beeinträchtigt. Auf der Strecke der U-Bahn-Linien U2 und U4 drohte ein Baum zu fallen. Sämtliche Züge mussten angehalten werden.

Fahrgäste der Hamburger U-Bahn-Linien 2 und 4 mussten am Freitagmittag wegen des Sturms erneut Wartezeiten in Kauf nehmen: Zwischen Berliner Tor und Horner Rennbahn (U2) sowie zwischen Jungfernstieg und Billstedt (U4) standen die Bahnen zeitweise still, wie die Hochbahn am Freitag in Hamburg mitteilte.



Grund dafür war, dass zwischen Burgstraße und Hammer Kirche ein Baum auf die Gleise zu stürzen drohte. Auf den Streckenabschnitten wurde den Angaben zufolge ein Ersatzverkehr mit Taxen und Bussen eingerichtet.

Im ganzen Norden sind Nah- und Fernverkehr vom Sturm stark beeinträchtigt. In großen Teilen unter anderem in Bremen und Hannover werden Züge eingestellt.