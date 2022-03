150 Feldbetten pro Unterkunft

Hamburg will Ukraine-Flüchtlinge in Turnhallen unterbringen

14.03.2022, 11:13 Uhr | dpa

Feldbetten in einer Turnhalle in Polen (Archivbild): Auch in Hamburg sollen Notfallunterkünfte für Geflüchtete aus der Ukraine in Turnhallen eingerichtet werden. (Quelle: Andre Lenthe/imago images)