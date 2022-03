Großeinsatz der Polizei

Mann im Stadtteil Lohbrügge erstochen – Täter flüchtig

23.03.2022, 19:17 Uhr | pb, t-online

Polizeieinsatz in Hamburg (Symbolfoto): In Hamburg-Lohbrügge kam am Mittwoch ein Mann ums Leben. (Quelle: teamwork/imago images)

Großeinsatz der Polizei im Hamburger Osten: In Lohbrügge kam ein Mann ums Leben, der zuvor eine Stichverletzung erlitten hatte. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz.

In Hamburg ist es in einer Wohnung im Stadtteil Lohbrügge offenbar zu einem Tötungsdelikt gekommen. Wie ein Sprecher des Lagedienstes t-online bestätigte, war in einer Wohnung am Röpraredder ein Mann mit einer Stichwunde im Körperbereich tot aufgefunden worden.

Die Hamburger Polizei war demnach am Mittwoch gegen 16 Uhr zu einem Einsatz in die Wohnung gerufen worden. Zunächst hatte das "Abendblatt" berichtet.



Vorfall in Lohbrügge: Polizisten finden erstochenen Mann

Zu weiteren Details wollte sich der Sprecher nicht äußern. Wie die Zeitung berichtete, hätten mehrere Personen aus der Tatwohnung die Polizei alarmiert.

Dort fanden die Beamten demnach einen stark blutenden Mann vor. Die Polizei war am Abend mit einem Großaufgebot im Einsatz. Unklar blieb zunächst, ob die Polizisten bereits einen Tatverdächtigen ausgemacht hatten. "Im Moment besteht noch kein konkreter Tatverdacht gegen eine Person", sagte der Sprecher.