In Ferien infiziert

Mehr als 100 Lehrkräfte fallen wegen Corona aus

25.03.2022, 15:48 Uhr | t-online, dpa, EP

Hoher Krankenstand bei Lehrkräften: Nach den Ferien erholt mit dem Unterricht starten, können aktuell nicht alle Lehrer in Hamburg. Viele haben sich in den Ferien mit Corona infiziert und fallen nun aus.

Mehr als 100 Krankmeldungen haben Hamburger Schulen direkt nach den Ferien erreicht. Schon in den ersten beiden Tagen meldeten 109 Lehrkräfte, dass sie sich mit dem Coronavirus infiziert haben.

"Da diskutieren wir immer über Ansteckungsgefahren an den Schulen, dabei ist die Freizeit offensichtlich viel gefährlicher", so Schulsenator Ties Rabe. Die Zahlen unterstreichen seine Einschätzung. Zu größeren Unterrichtsausfällen führe es derzeit noch nicht.



Hamburger Schulsenator Ties Rabe (Archivbild): Er hält die Lage in den Schulen für noch beherrschbar. (Quelle: Chris Emil Janßen/imago images)



Dennoch sei auch vor den Ferien der Krankenstand innerhalb der Lehrerschaft sehr hoch gewesen. Etwa zehn Prozent fielen aus. Grund dafür waren sowohl die eigene Infektion mit dem Coronavirus, andere Krankheiten oder Quarantäneauflagen bei einer Infektion der eigenen Kinder.

Hamburg: Corona-Maßnahmen in Schulen sollen erhalten bleiben



Um weitere Ansteckungen in den Schulen zu verhindern, bleiben in Hamburg die Maßnahmen erhalten. Drei Tests pro Woche würden als Pflicht auch in Zukunft beibehalten, so Rabe. Das gelte auf jeden Fall bis deutlich nach Ostern. Gleiches gelte für das Lüften der Klassenräume alle 20 Minuten und den Betrieb der mobilen Luftfilteranlagen. "Wir setzen hier auf Vorsicht und Sicherheit", erklärt der Senator.

Und auch die Maskenpflicht könnte an Hamburgs Schulen weiterhin bestehen. Darüber will die Hamburgische Bürgerschaft in ihrer nächsten Sitzung am kommenden Mittwoch entscheiden.