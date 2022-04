Nach tödlichem Feuer

Erneuter Brand in Mehrfamilienhaus in Rotherbaum

13.04.2022, 10:04 Uhr | mkr, t-online

Am Dienstagmorgen wurde die Feuerwehr Hamburg erneut in den Stadtteil Rotherbaum alarmiert. (Quelle: Christoph Seemann)

Nach einem tödlichen Brand in Hamburg ist nur einen Tag später erneut ein Feuer in dem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Die Feuerwehr musste am Morgen anrücken.

Nach einem Großfeuer im Stadtteil Rotherbaum ist die Feuerwehr Hamburg am Dienstagmorgen erneut zu der Einsatzstelle am Schröderstift alarmiert worden. In der Nacht zu Montag war hier ein 68-jähriger Mann ums Leben gekommen.

Anrufer hatten gegen 7.40 Uhr Rauch aus dem Dachstuhl gemeldet, sagte ein Sprecher der Feuerwehr auf Anfrage von t-online. Schuld daran seien Glutnester gewesen. Diese könnten nach solch einem großen Feuer entstehen, so der Sprecher.



Feuerwehr Hamburg kann Feuer schnell löschen

Laut eines Reporters vor Ort brachten Einsatzkräfte Brandgut nach draußen und öffneten weitere Teile des Daches. Anschließend sei das Feuer abgelöscht worden.



Wie es zu dem Brand am Montag kam, ist weiterhin unklar. Die Ermittlungen des zuständigen Landeskriminalamts für Branddelikte laufen auf Hochtouren.