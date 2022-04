Täter auf der Flucht

Schüsse vor Hamburger Luxushotel – ein Verletzter

19.04.2022, 18:53 Uhr | pb, t-online

Einsatzkräfte vor Ort: Ein Mann wurde in der Nähe des "Vier Jahreszeiten" in Gewahrsam genommen. (Quelle: Blaulicht-News)

Großeinsatz der Polizei vor dem noblen "Vier Jahreszeiten": Ein Streit eskaliert, mehrere Schüsse fallen – ein Mann wird dabei am Bein verletzt. Nun sucht die Polizei nach dem Täter.

In der Hamburger Neustadt ist am Dienstagnachmittag bei einem Streit ein Mann nach offenbar mehreren Schüssen verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin t-online bestätigte, sei die Polizei daher gerade mit einem Großaufgebot im Einsatz in der Großen Theaterstraße an der Binnenalster.

Demnach sei es zunächst vor dem Luxushotel "Vier Jahreszeiten" zu einem Streit zwischen mehreren Männer gekommen. Bei der Auseinandersetzung erlitt demnach ein Mann eine Schussverletzung am Bein. Gegen etwa 17.30 Uhr sei daraufhin die Polizei alarmiert worden.

Einsatz in Hamburg: Mann in der Nähe des Jungfernstiegs angeschossen

Die Beamten hätten daraufhin "umfangreiche Fahndungsmaßnahmen" nach dem oder den Tätern eingeleitet, sagte die Sprecherin weiter. Zeugen hätten von mehreren Schüssen gesprochen, doch dies sei noch nicht abschließend geklärt. Zu den Hintergründen des Vorfalls sei noch nichts bekannt, man stehe am Anfang der Ermittlungen, sagte die Sprecherin.

Auf Bildern eines Fotografen vor Ort war zu sehen, wie ein Mann von Einsatzkräften in Gewahrsam genommen wurde. Das "Fairmont Vier Jahreszeiten"-Hotel in der Hamburger Neustadt ist ein Fünf-Sterne-Hotel, es zählt zu den exklusivsten Unterkünften der Hansestadt.