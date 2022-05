Unfall in Hamburg

Mann stürzt auf S-Bahngleise

01.05.2022, 12:22 Uhr | dpa

Obacht an der Bahnsteigkante: In Hamburg ist ein Senior auf die S-Bahn-Gleise gestürzt. Polizisten mussten ihn bergen.

Ein 59-Jähriger ist am frühen Sonntagmorgen in Hamburg auf die S-Bahngleise gestürzt und dabei verletzt worden. Der Senior war mit seinem Rollator am Bahnhof Hammberbrook zu dicht an die Bahnsteigkante geraten und dabei auf die Gleise gekippt, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hatte die "Hamburger Morgenpost" darüber berichtet.

Ein 23-Jähriger habe den Verletzten im Gleisbereich gesehen und den Notruf gewählt. Bundespolizisten bargen den Verletzten. Er wurde mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand nach Polizeiangaben nicht. Auf Aufnahmen von Überwachungskameras sei zu sehen, wie der 59-Jährige schwankend am Bahnsteig gestanden habe und dann "ohne Fremdeinwirkung" vom Bahnsteig auf die Gleise gefallen sei. Die Beamten gehen von einem Unfall aus.