Bei Metall-Tarifrunde zeichnen sich hohe Forderungen ab

Die Befragung unter den Metallern erfolgt online und in Papierform, wie Tarifsekret├Ąr Dominique Lembke sagte. "Wir nutzen die Befragung auch, um einen Eindruck zu bekommen, wie ist denn die Verfasstheit in den Betrieben wirtschaftlich als auch was die St├Ąrke der IG Metall betrifft." Entsprechend k├Ânnten in dem Fragebogen nicht nur Lohnforderungen bis zu 8 Prozent angekreuzt werden, sondern auch die Bereitschaft, sich an Aktionen zu beteiligen. Die Ergebnisse der Befragung sollen in die Diskussion und Entscheidung der Tarifkommission zum Forderungsbeschluss Ende Juni einflie├čen.