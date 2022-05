Rund 15 Jahre nach dem Tod eines Jungen nach einer Routineoperation müssen sich zwei Ärzte seit Mittwoch vor dem Landgericht Hamburg verantworten. Die Angeklagten schwiegen bei Prozessauftakt. Dem heute 64 Jahre alten Operateur wirft die Staatsanwaltschaft Körperverletzung mit Todesfolge vor, dem 68 Jahre alten Mitinhaber der Praxis in Hamburg-Harburg Beihilfe durch Unterlassen. Im Fall eines Schuldspruchs drohen zwischen drei und 15 Jahre Haft.

Der 64-Jährige soll laut Anklage den Neunjährigen am 14. März 2007 unter Vollnarkose in einer Arztpraxis operiert haben, um dessen Nasenatmung zu verbessern. Die Operation verlief ohne Komplikationen. Aber im Aufwachraum sei es zu einer Nachblutung gekommen, an deren Folgen der Junge nach Angaben der Staatsanwaltschaft eine Woche später starb. Die Mutter des Kindes ist Nebenklägerin.