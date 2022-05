Köln: Toter Säugling in Toilette entdeckt

Hamburg Tod von 20-Jähriger: Staatsanwaltschaft soll plädieren Von dpa 10.05.2022 - 01:07 Uhr Lesedauer: 1 Min. Eine Statue der Justitia steht unter freiem Himmel. (Quelle: Arne Dedert/dpa/Symbolbild/dpa-bilder)

Im Prozess um den gewaltsamen Tod einer 20-Jährigen in Hamburg-Neuallermöhe wird am Dienstag (13.00 Uhr) das Plädoyer der Staatsanwaltschaft erwartet. Die Anklage wirft dem aus Libyen stammenden Angeklagten vor, die junge Frau im Fahrradkeller des Hauses, in dem sie mit ihrer Familie lebte, erstickt zu haben. Das Opfer soll vorher Drogen von dem offiziell 24 Jahre alten Angeklagten erhalten und eingenommen haben.

Die Staatsanwaltschaft hatte das Geschehen vom 9./10. Januar 2021 in ihrer Anklageschrift zun√§chst als Mord in Tateinheit mit Vergewaltigung in einem besonders schweren Fall bewertet. Das Gericht sah daf√ľr nach vorl√§ufiger Bewertung aufgrund der Aktenlage jedoch nicht hinreichend Beweise. Deshalb lautet die Anklage auf Totschlag.