Hamburg eröffnet Badesaison ab Freitag

Die Badesaison in Hamburg beginnt: Bis Mitte September laden 13 Gewässer zum Badespaß ein. Zwei Seen bleiben jedoch gesperrt.

Am Freitag, 13. Mai, startet in Hamburg die Badesaison. Dann können die Hamburger an 15 offiziellen Badestellen an 13 Gewässern in der Hansestadt und auf der Nordseeinsel Neuwerk schwimmen gehen. Das teilte die Umweltbehörde am Donnerstag mit.