Gallina will ukrainische Flüchtlinge vor Mietwucher schützen

Gallina will ukrainische Fl├╝chtlinge vor Mietwucher sch├╝tzen

Bei der Suche nach Wohnungen sollten ukrainische Fl├╝chtlinge nach Ansicht der Hamburger Justizsenatorin Anna Gallina besser vor Mietwucher gesch├╝tzt werden. "Es besteht die Gefahr, dass den Gefl├╝chteten auf dem privaten Wohnungsmarkt vermehrt Wohnungen zu unangemessen hohen Mieten angeboten werden und so die Notlage dieser Menschen ausgenutzt wird", erkl├Ąrte die Gr├╝nen-Politikerin. Sie forderte: "Wir brauchen eine einfachere Nachweisbarkeit von Mietwucher und h├Âhere Bu├čgelder."

Die bestehenden Gesetze reichten nicht aus, um Mietwucher effektiv zu verhindern. Abgezockte Mieterinnen und Mieter k├Ânnten zu viel bezahltes Geld nur sehr schwer von ihren Vermieter zur├╝ckholen, sagte Gallina nach Angaben eines Sprechers. Das Wirtschaftsstrafgesetz sei ein stumpfes Schwert, denn die Mieter m├╝ssten genau nachweisen, dass sie gezielt ausgenutzt worden seien. Die L├Ąnder h├Ątten schon L├Âsungen vorgeschlagen, nun m├╝sse der Bund aktiv werden. Bei der Justizministerkonferenz am 1. und 2. Juni im bayerischen Hohenschwangau will die Hamburger Justizsenatorin einen Beschlussvorschlag pr├Ąsentieren.

Gallina will sich bei dem Treffen auch f├╝r Mieter starkmachen, deren Mieth├Âhe sich automatisch an der Preisentwicklung orientiert. Bei sogenannten Indexmietvertr├Ągen k├Ânnten Vermieter wegen des au├čergew├Âhnlichen Anstiegs der Lebenshaltungskosten deutlich mehr Geld verlangen. "Durch den Krieg in der Ukraine und die Folgen der Corona-Pandemie d├╝rfte sich diese Preisspirale weiter nach oben drehen", erwartet die Senatorin f├╝r Justiz und Verbraucherschutz.