Schluss mit illegalen Bootslagern an der Alster. Das ist die Forderung von SPD und Grüne in der Bezirksversammlung Hamburg-Nord. In der Sitzung am vergangenen Donnerstag, 12. Mai, wurde einstimmig beschlossen, das Bezirksamt Hamburg-Nord zu bitten, mögliche Standorte für zusätzlich Lagerstätten zu prüfen.