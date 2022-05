Bauarbeiten auf A7: Asphalt-Transporter rücken am Abend an

Bauarbeiten auf A7: Asphalt-Transporter r├╝cken am Abend an

Auf dem Hamburger Abschnitt der A7 m├╝ssen Autofahrer an diesem Wochenende mit Behinderungen wegen Bauarbeiten rechnen. Zwischen der Anschlussstelle Volkspark und dem Dreieck Hamburg-Nordwest wird die Fahrbahn in Richtung S├╝den neu asphaltiert. Zur Anlieferung des empfindlichen Fl├╝sterasphalts werde ab Samstagabend eine Fahrspur von der Anschlussstelle Waltershof bis Volkspark in Richtung Norden f├╝r Transporter reserviert, teilte die Autobahn GmbH Nord mit. Es werde ein erh├Âhtes Verkehrsaufkommen erwartet, weil in der kommenden Woche in Hamburg Schulferien sind.