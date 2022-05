Brutale Attacke am helllichten Tag: In Hamburg ist eine Frau von einem Mann mit einem Messer angegriffen worden. Sie erlitt schwere Verletzungen. Ein VerdÀchtiger wurde bereits festgenommen.

Am Samstagmorgen erlitt eine 41-jÀhrige Frau bei einem Messerangriff in Hamburg schwere Verletzungen. TatverdÀchtig ist ein 25-JÀhriger, er soll im Winterhuder Weg auf die Frau eingestochen haben, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Wie die Mopo berichtet, habe ihr der Angreifer in den Hals gestochen.