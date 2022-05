"Heute ist ja die Vorverhandlung und wir hoffen, dass das Verfahren gar nicht erst beginnt", erz├Ąhlt Mare. Mehr als 350 Menschen beteiligen sich in Hamburg an der Demo, die ├╝ber Reeperbahn und Fischmarkt bis zu den Landungsbr├╝cken f├╝hrt. Aktivistinnen und Aktivisten von Amnesty International, von "Solidarische Stadt Hamburg", von "RESQShip" und Sea-Watch sind dabei.

Rede von Dariush Beigui wird auf Demo abgespielt

F├╝r Dariush Beigui, der auf St. Pauli lebt und als Binnenschiffer im Hamburger Hafen arbeitet, ist es ein "politischer Show-Prozess". "Europa, du mieses St├╝ck Schei├če", sagt Dariush in einer Rede, die auf der Demo abgespielt wird. "Immer wieder werden die Schiffe der zivilen Seenotrettung an die Kette gelegt ÔÇô manchmal kurz, manchmal l├Ąnger. Die 'Iuventa' liegt immer noch im Hafen und rostet vor sich hin", erz├Ąhlt er.

Zuvor wurde die Br├╝cke des Schiffs drei Monate lange mit einer Wanze abgeh├Ârt, erz├Ąhlt Dariush in der Rede. "Die Beh├Ârde, die f├╝r die Rettung der Menschen in Seenot zust├Ąndig ist, hat den Tod von tausend Menschen in Kauf genommen, damit gegen uns ermittelt werden konnte", erz├Ąhlt Dariush w├╝tend. "Fliehende sind in Europa so kriminell, dass es sogar bestraft wird, ihnen zu helfen". Er bereut sein Engagement als Seenotretter nicht. Menschen bei der Flucht zu helfen, sei kein Verbrechen, erz├Ąhlt er t-online.