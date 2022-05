Finanzsenator legt Hamburger Steuerschätzung vor

Knapp zwei Wochen nach den Zahlen f├╝r ganz Deutschland legt Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) heute (12.30 Uhr) die Steuersch├Ątzung f├╝r Hamburg vor. Ungeachtet der Corona-Krise und des Krieges in der Ukraine gehen die Steuersch├Ątzer f├╝r Bund, L├Ąnder und Kommunen in diesem Jahr von 40,4 Milliarden Euro mehr Steuereinnahmen aus als noch im November erwartet. Die Hamburger November-Sch├Ątzung war f├╝r 2022 noch von Steuereinnahmen in H├Âhe von insgesamt 13,26 Milliarden Euro ausgegangen. Die aktuelle Sch├Ątzung d├╝rfte auch f├╝r die Hansestadt dar├╝ber liegen. Allerdings ist die Prognose angesichts der Krisen und der Vielzahl an Unsicherheiten im Moment nach Ansicht von Experten mit besonderer Vorsicht zu betrachten.